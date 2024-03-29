Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonunda 27'si hükümlü 31 kişi yakalandı
Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonunda 27'si hükümlü 31 kişi yakalandı
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 27 hükümlü ile hırsızlık suçundan aranan 4 şüpheli yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.