Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonunda 23'ü hükümlü, 24 kişi yakalandı
Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonunda 23'ü hükümlü, 24 kişi yakalandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 23 hükümlü ile ateşli silahla kasten yaralama suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.