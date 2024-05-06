Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonunda 17'si hükümlü 19 kişi yakalandı
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan kişilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 17 hükümlü ve 2 şüpheli yakalandı. Hükümlüler cezaevine teslim edilirken, şüpheliler tutuklandı.
Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonunda 17'si hükümlü 19 kişi yakalandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 17 hükümlü ile "kasten yaralama" suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı.
Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.