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Elazığ'da düşürülen cüzdanı sahipsiz kişi alıp uzaklaştı

Güncel Haberler

Elazığ'da bir kadınının düşürdüğü cüzdanı, başka bir kişi tarafından alınması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yolda bulduğu sahipsiz cüzdanı önce ayağıyla itti sonra alıp yoluna devam etti

Kadının düşürdüğü cüzdanı alıp böyle uzaklaştı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir kadınının düşürdüğü cüzdanı, başka bir kişi tarafından alınması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Elazığ'da Hürriyet Caddesi üzerinde yaşanan olayda, bir kadın yolda yürürken cüzdanını düşürdü. Yakındaki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, kadının cüzdanını düşürdüğü anlar, kameralara yansıdı. Cüzdanın düştüğünü fark etmeyen kadın yoluna devam ederken, arkadan gelen başka bir kişi yerde fark ettiği cüzdanı önce ayağıyla itti daha sonra eline alıp içine baktığı cüzdanı alarak bölgeden uzaklaştı. Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansırken, cüzdanın sahibine teslim edilip edilmediği öğrenilemedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak - Güncel

Elazığ Güncel Haberler

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