Elazığ'da Durağa Çarpan Otomobilde 1'i Ağır 6 Yaralı

ELAZIĞ'da yol kenarındaki durağa çarpan otomobildeki 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Bingöl kara yolu Gülüşkür Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 23 AFB 860 plakalı otomobil, yol kenarındaki durağa çarptı. Kazada otomobildeki 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.