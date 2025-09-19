Haberler

Elazığ'da Durağa Çarpan Otomobilde 1'i Ağır 6 Yaralı

Elazığ'da Durağa Çarpan Otomobilde 1'i Ağır 6 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ-Bingöl kara yolu Gülüşkür Köprüsü mevkisinde meydana gelen kazada, kontrolünü kaybeden otomobil yol kenarındaki durağa çarparak 6 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Yaralılardan birinin durumu ağır.

ELAZIĞ'da yol kenarındaki durağa çarpan otomobildeki 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Bingöl kara yolu Gülüşkür Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 23 AFB 860 plakalı otomobil, yol kenarındaki durağa çarptı. Kazada otomobildeki 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ali Koç'un yapamadığını Rui Costa yaptı! Benfica'dan Mourinho'yu zora sokacak madde

Ali Koç'un yapamadığını Rui Costa yaptı! Benfica'dan Mourinho'yu zora sokacak madde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 1 Ekim'de yeni dönem başlıyor

Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 1 Ekim'de yeni dönem başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.