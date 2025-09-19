Elazığ'da Durağa Çarpan Otomobilde 1'i Ağır 6 Yaralı
Elazığ-Bingöl kara yolu Gülüşkür Köprüsü mevkisinde meydana gelen kazada, kontrolünü kaybeden otomobil yol kenarındaki durağa çarparak 6 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Yaralılardan birinin durumu ağır.
Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Bingöl kara yolu Gülüşkür Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 23 AFB 860 plakalı otomobil, yol kenarındaki durağa çarptı. Kazada otomobildeki 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel