Elazığ'da Düğünde Havaya Ateş Açan Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ'da düğünde havaya ateş açtığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yemişlik Mahallesi'nde düzenlenen bir düğünde havaya ateş eden kişinin H.D. olduğunu tespit etti.

Ekiplerce gözaltına alınan şüphelinin adresinde yapılan aramada, tabanca ve 152 fişek ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.