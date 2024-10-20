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Elazığ'da Düğün Salonunda Kavga: 4 Yaralı

Elazığ'da Düğün Salonunda Kavga: 4 Yaralı
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Elazığ'da bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ELAZIĞ'da, bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan tekme- yumruk ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tekme, yumruk ve bıçakların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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