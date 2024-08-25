Elazığ'da düğün salonunda çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
Ataşehir Mahallesi'nde bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan tartışma sonucunda 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da bir düğün salonunda çıkan kavgada, 3 kişi yaralandı.
Ataşehir Mahallesi'nde bir düğün salonunda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan yumruklu kavgada, 3 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.