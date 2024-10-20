Elazığ'da Düğün Salonunda Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı
Elazığ'ın Ataşehir Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda iki grup arasında nedeni henüz bilinmeyen bir tartışma sonucu bıçaklı kavga çıktı. Olayda 4 kişi yaralandı ve hastanelerde tedavi altına alındı.
Elazığ'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Ataşehir Mahallesi'nde bir düğün salonunda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında 4 kişi, bıçak ve yumruk darbeleriyle yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.