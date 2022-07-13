Drone destekli trafik denetimi yapıldı Elazığ'da jandarma ekipleri, drone destekli trafik denetim gerçekleştirdi. Elazığ'da jandarma ekipleri, drone destekli trafik denetim gerçekleştirdi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram tatili dönüşü trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik drone destekli denetim yaptı. Denetimlerde, kırmızı ışık ve emniyet şeridi ihlali, emniyet kemeri kullanmama, seyir halinde cep telefonuyla konuşma, hatalı sollama yapanlar tespit edilerek, cezai işlem uyguladı. Drone destekli trafik denetimlerinin şehrin farklı noktalarında devam edeceği belirtildi. AA / Güncel Güncel Haberler

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