Elazığ'da Domuz Sürüsü Yolda Takıldı

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Elazığ'da Domuz Sürüsü Yolda Takıldı
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Elazığ'da Şabanlı köyü yakınlarında bir domuz sürüsü yol kenarına indi. Sürücü, domuzların yola çıkması nedeniyle ilerlemekte zorluk yaşadı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Elazığ'da domuz sürüsü yola indi

ELAZIĞ - Elazığ'da domuz sürüsü yola inince bir sürücü ilerlemekte zorluk çekti. O anlar kameraya yansıdı.

Elazığ'da merkeze bağlı Şabanlı köyünde domuzlar ve yavruları köy yoluna indi. Domuz ve yavruları, aracın gelişine aldırış etmezken, sürücü bir süre beklemek zorunda kaldı. Domuzlar bir süre sonra ormanlık alana giderek gözden kaybolurken sürücü ise yoluna devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - Güncel
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