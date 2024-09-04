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Elazığ'da domuz sürüsü bahçeyi talan etti, bahçe sahibi duruma tepki gösterdi

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Elazığ'da aç kalan yaban domuzları sebze ve meyve bahçelerine girerek ürünlere zarar verdi. Bahçesi talan olan vatandaş duruma tepki gösterdi.

Elazığ'da domuz sürüsü bahçeyi talan etti, bahçe sahibi duruma tepki gösterdi

ELAZIĞ - Elazığ'da aç kalan yaban domuzları sebze ve meyve bahçelerine girerek ürünlere zarar verdi. Bahçesi talan olan vatandaş duruma tepki gösterdi.

Olay Cip köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aç kalan yaban domuzları yerleşim yerlerine kadar indi. Yerleşim alanlarına girip bağ ve bahçelere büyük zarar vermeye başlayan domuzlar, vatandaşları kara kara düşündürmeye başladı. Cip köyünde yaşayan Levent Göksun bahçesini domuz sürüsünden korumak için her türlü önlem almasına rağmen sabah saatlerinde bahçesinin talan edildiğini gördü. Bahçesinin içine düştüğü durumu gören vatanda o anları kayda aldı. Göksun, "Geçen hafta bu telin altını aşmışlardı. Oraya çuvallarla toprak yığdım, olmadı. Kasaları koyduk olmadı. Bu gece yine gelmişler, içeriye girmişler" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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