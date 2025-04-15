Elazığ'da Domuz Sürüleri Görüntülendi
Elazığ'ın Hankendi Mahallesi ve Küllük köyünde domuz sürüleri yol geçerken ve yiyecek ararken güvenlik kameralarına yansıdı. Vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedilen anlar, sürülerin hızla gözden kaybolmasıyla sona erdi.
Elazığ'da domuz sürüleri görüldü
ELAZIĞ - Elazığ'ın bir mahalle ve köyünde domuz sürüleri görüldü.
Elazığ'ın Hankendi Mahallesi ve Küllük köyünde domuz sürüleri görüldü. Hankendi mahallesinde domuz sürüleri yolun karşısına geçerken, köyde ise yiyecek ararken güvenlik kameralarına yansıdı. Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen domuz sürüleri daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - Güncel