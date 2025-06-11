Elazığ'da Dolum Tesisinde Patlama: 3 Kişi Etkilendi

Elazığ'da Dolum Tesisinde Patlama: 3 Kişi Etkilendi
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Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir dolum tesisinde meydana gelen patlamada 3 kişi, açığa çıkan gazdan etkilendi. Olayın ardından sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ELAZIĞ'da, organize sanayi bölgesindeki dolum tesisinde meydana gelen patlamada 3 kişi, çıkan gazdan etkilendi.

Olay, öğleden sonra, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir dolum tesisinde meydana geldi. İş yerinde dolum işlemi yapılırken, henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu. Açığa çıkan gazdan 3 kişi etkiledi. İhbarla adrese sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bu kişiler, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'BASINÇLI TÜPLERLE ÇALIŞIYORUZ'

İş yeri sahibi Ali Rıza Polat, patlamanın dolum sırasında gerçekleştiğini ifade ederek, "Tüpü kapatırken birden alev alıyor, patlama oluyor. Allah'a şükür can kaybımız yok. Olacak şeyler bunlar. Basınçlı tüplerle çalışıyoruz. Çok şükür bir şey yok. Bu fabrika oksijen ve asetilen dolum tesisidir. Dolum esnasında arkadaş tüpü kapayım derken, patlama meydana geldi" dedi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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