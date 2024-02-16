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Elazığ'da dolu yağışı ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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Elazığ'da akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, sağanağa dönüştü. Dolu ve sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı alanlar beyaza büründü.

Elazığ'da dolu yağışı ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, sağanağa dönüştü.

Dolu ve sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Dolu yağışı nedeniyle bazı alanlar beyaza büründü.

Kaynak: AA / Güncel

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