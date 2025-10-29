Haberler

Elazığ'da Dolu Yağışı Trafiği Etkiledi

Güncelleme:
Elazığ'ın yüksek kesimlerinde etkili olan dolu yağışı, yolları beyaza bürüdü ve sürücüler için zorluklar yarattı. Meteoroloji, bölgedeki hava durumu hakkında detaylar verdi.

ELAZIĞ'da yüksek kesimlerde etkili olan dolu yağışıyla yollar beyaza büründü.

Cipköy, Kuzey Çevre Yolu, Gümüşbağlar ve Sarıçubuk köyleri çevresinde aniden bastıran dolu, yolları ve tarlaları beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bölge genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Adıyaman'ın kuzeydoğusunda aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Ayrıca, 1600 metre ve üzeri yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği, Tunceli çevreleri ile Bingöl'ün kuzeyi ve doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
