Elazığ'da Dolu Yağışı Tarım Arazilerine Zarar Verdi
Elazığ'ın Keban ilçesinde etkili olan dolu yağışı, tarım arazilerini olumsuz etkileyerek vatandaşları zor durumda bıraktı.
Elazığ'da dolu yağışı
ELAZIĞ - Elazığ'ın Keban ilçesinde dolu yağışı etkili oldu, tarım arazileri zarar gördü.
Keban ilçesi Gökbelen Köyü'nde dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran ve misket büyüklüğünde yağan dolu kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü. Dolu yağışı vatandaşları zor durumda bırakırken, kısmen bazı tarım arazilerinin zarar gördüğü öğrenildi.