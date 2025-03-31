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Elazığ'da Dolu Yağışı Tarım Arazilerine Zarar Verdi

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Elazığ'ın Keban ilçesinde etkili olan dolu yağışı, tarım arazilerini olumsuz etkileyerek vatandaşları zor durumda bıraktı.

Elazığ'da dolu yağışı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Keban ilçesinde dolu yağışı etkili oldu, tarım arazileri zarar gördü.

Keban ilçesi Gökbelen Köyü'nde dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran ve misket büyüklüğünde yağan dolu kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü. Dolu yağışı vatandaşları zor durumda bırakırken, kısmen bazı tarım arazilerinin zarar gördüğü öğrenildi.

Elazığ'da Dolu Yağışı Tarım Arazilerine Zarar Verdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - Güncel
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