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Elazığ'da Dolu Yağışı Meyve Ağaçlarına Zarar Verdi

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Elazığ'ın Palu ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı, meyve ağaçlarına ciddi zararlar verdi ve çevreyi beyaza bürüdü. Dolu, ulaşımda aksamalara neden olurken, vatandaşlar kısa sürede yaşanan bu olumsuz durumu aktardı.

Elazığ'da dolu yağışı: Meyve ağaçları zarar gördü

ELAZIĞ - Elazığ'ın Palu ilçesi kırsalında aniden bastıran dolu yağışı meyve ağaçlarına zarar verirken, kısa sürede etraf beyaza büründü.

Palu ilçesi Yarımtepe kırsalında güneşli hava bir anda yerini dolu yağışına bıraktı. Dolu nedeni ile meyve ağaçları zarar gördü. Ulaşımda aksamalara neden olan dolu, kısa sürede etrafı beyaza bürüdü. Yaklaşık 5 dakika süren yağışın ardından tekrar güneş açtı. Vatandaşlar, "Palu Arıcak arasındaki Tirnik Geçidi, yaklaşık 5 dakikalık dolu yağışının ardından her taraf bembeyaz oldu. Dolu yağışı tüm meyvelere zarar verdi. Hayatı olumsuz etkiledi, kış tekrar geri geldi" dedi.

Elazığ'da Dolu Yağışı Meyve Ağaçlarına Zarar Verdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YILDIZ - Güncel
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