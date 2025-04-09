Elazığ'da Dolu Etkili Oldu

Elazığ'ın ilçe ve köylerinde dolu etkili oldu

ELAZIĞ - Elazığ'ın bazı köylerinde ve Palu ilçesinde dolu etkili oldu.

Elazığ'ın Palu ilçesinde ve bazı köylerde sağanak yağış sonrasında dolu etkili oldu. Bir anda bastıran dolu, bazı noktalarda fındık büyüklüğünde görüldü. Tarım ürünlerinin yer yer zarar gördüğü bildirildi.