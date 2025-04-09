Elazığ'da Dolu Etkili Oldu
Elazığ'ın Palu ilçesi ve bazı köylerinde meydana gelen dolu, tarım ürünlerine zarar verdi. Dolu, fındık büyüklüğünde etkili oldu.
Elazığ'ın ilçe ve köylerinde dolu etkili oldu
ELAZIĞ - Elazığ'ın bazı köylerinde ve Palu ilçesinde dolu etkili oldu.
Elazığ'ın Palu ilçesinde ve bazı köylerde sağanak yağış sonrasında dolu etkili oldu. Bir anda bastıran dolu, bazı noktalarda fındık büyüklüğünde görüldü. Tarım ürünlerinin yer yer zarar gördüğü bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - Güncel