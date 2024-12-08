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Elazığ'da Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Tutuklama

Elazığ'da Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Tutuklama
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Elazığ merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 16 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şüphelilerin, sahte sosyal medya hesapları üzerinden bungalov kiralama vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Elazığ merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık'ta nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik Elazığ merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli yakalandı, yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 7'si savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Mahkemeye çıkarılan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden sahte veya bir başka hesabın içeriklerinin bulunduğu görseller ile "Sivrice bungalov kiralama" adı altında hesaplar açtığı, bu hesaplar üzerinden bungalov ev kiralamak isteyen Elazığ ve çevre illerden çok sayıda vatandaşı, kiralama bedelinin tamamını veya kapora bedelini alarak dolandırdıkları belirlendi.

Dolandırıcılığa konu olan banka hesap hareketleri incelendiğinde 38 milyon 811 bin 289 lira işlem hacmi olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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