Elazığ'da Diş Macunu Tüpünde Esrar Ele Geçirildi

Elazığ'da Diş Macunu Tüpünde Esrar Ele Geçirildi
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Elazığ'da jandarma ekipleri, bir yolcunun çantasında diş macunu tüpüne gizlenmiş 60 gram kubar esrar buldu. Gözaltına alınan yolcunun işlemleri sürüyor.

Elazığ'da bir yolcunun çantasındaki diş macunu tüpünde 60 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gezin Yol Kontrol Noktasında durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.

Narkotik köpek araçta yolcu olarak bulunan R.D'nin çantasına tepki verdi.

Çantada yapılan aramada diş macunu tüpüne gizlenmiş 60 gram kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan R.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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