Elazığ'da Diş Macunu Tüpünde Esrar Ele Geçirildi

ELAZIĞ'da jandarma ekiplerinin yol kontrol noktasında durdurduğu bir araçta, narkotik köpeği 'Zıh' ile yapılan aramada diş macunu tüpüne gizlenmiş 60 gram esrar ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Maden İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gezin Yol Kontrol Noktası'nda yapılan denetim sırasında, kontrol amacıyla durdurulan bir araçta yolcu olarak bulunan R.D.'ye narkotik dedektör köpeği 'ZIH'ın tepki vermesi üzerine üst araması yapıldı. Yapılan aramada, diş macunu tüpü içerisine gizlenmiş 60 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan R.D.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.