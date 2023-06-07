Elazığ'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti
Güncel Haberler
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi.
34 RP 9015 plakalı hafif ticari aracıyla Karakoçan'dan Sarıcan beldesi istikametine seyreden Mustafa Sonay, direksiyon başında fenalaştı.
Bu nedenle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki tel örgülere çarparak durabildi.
Yoldan geçen sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Sonay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel