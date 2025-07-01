Elazığ'da Direğe Çarpan Hafif Ticari Araçta Sürücü Yaralandı

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde kontrolden çıkarak direğe çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kovancılar ilçesi Köprüdere köyünde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,