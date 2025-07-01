Elazığ'da Direğe Çarpan Hafif Ticari Araçta Sürücü Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kovancılar ilçesinde kontrolden çıkarak direğe çarpan hafif ticari araçta sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde kontrolden çıkarak direğe çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kovancılar ilçesi Köprüdere köyünde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma tarihi netleşti iddiası

PKK silah bırakma için tarih verdi! Nerede yapılacağı da belli
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 gollü inanılmaz maç! Al-Hilal, Manchester City'i devirdi

Suudi Arabistan takımı, dünya devini eledi
Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti: Biz ülkece ne yaşıyoruz?

Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti
Padişah gibi! Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a yapılan özel hizmetler yok artık dedirtti

Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a sunulan özel hizmetlere bakın
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer dahil onlarca kişi gözaltında

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer gözaltında
Okan Buruk tam 7 futbolcunun kalemini kırdı

Yeni sezonda yoklar! Tam 7 futbolcunun kalemini kırdı
Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi

İnfial yaratan çirkin karikatür için Leman'dan açıklama geldi
Inter'de Hakan krizi! Takım arkadaşı esip gürleyince başkan resti çekti

Takım arkadaşı esip gürleyince başkan resti çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.