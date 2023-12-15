Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da dilencilere yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilencilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kavşak, cami önleri ve kalabalık caddelerde bulunan 15 dilenci yakalanarak zabıta müdürlüğüne götürüldü. Dilenciler hakkında yasal işlem uygulandı.

Elazığ'da dilencilere yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi yakalandı.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilencilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında kavşak, cami önleri ve kalabalık caddelerde bulunan 15 dilenci yakalanarak zabıta müdürlüğüne götürüldü.

Dilenciler hakkında yasal işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Elazığ Zabıta Yakalama Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title