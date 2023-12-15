Elazığ'da dilencilere yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilencilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kavşak, cami önleri ve kalabalık caddelerde bulunan 15 dilenci yakalanarak zabıta müdürlüğüne götürüldü. Dilenciler hakkında yasal işlem uygulandı.
Elazığ'da dilencilere yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi yakalandı.
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilencilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında kavşak, cami önleri ve kalabalık caddelerde bulunan 15 dilenci yakalanarak zabıta müdürlüğüne götürüldü.
Dilenciler hakkında yasal işlem uygulandı.