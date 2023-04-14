Elazığ'da dilencilere yönelik denetim yapıldı
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Elazığ'da dilencilere yönelik denetim yapıldı.
Elazığ'da dilencilere yönelik denetim yapıldı.
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte halkın manevi duygularını istismar eden dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimde, cami önleri ve kalabalık caddelerde bulunan 9 dilenci yakalanarak Zabıta Müdürlüğüne götürüldü, yapılan üst aramalarında çıkan paralara el konuldu.
Dilenciler hakkında yasal işlem uygulandı.
Kaynak: AA / Güncel