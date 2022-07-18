Elazığ'da devrilen traktörün sürücüsü öldü Elazığ'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Elazığ'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Hüseyin Soğuktaş idaresindeki 23 BC 090 plakalı traktör, Güney Çevre Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada devrilen traktörün altında kalan Soğuktaş, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, AFAD ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Soğuktaş, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. AA / İsmail Şen - Güncel Elazığ Güncel Haberler

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