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Elazığ'da otomobil devrilmesi: 2 kişi ağır yaralandı

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Elazığ'da O.A'nın kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kaldırımdaki ağaçlara çarptıktan sonra devrildi. Kazada sıkışan sürücü ile M.G. ekiplerce çıkarıldı. Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan 2 yaralının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

O.A'nın kullandığı 01 ARF 095 plakalı otomobil, Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki 3 ağaca çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü ile M.G. ekiplerce çıkarıldı.

Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan 2 yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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