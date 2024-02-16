Elazığ'da otomobil devrilmesi: 2 kişi ağır yaralandı
Elazığ'da O.A'nın kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kaldırımdaki ağaçlara çarptıktan sonra devrildi. Kazada sıkışan sürücü ile M.G. ekiplerce çıkarıldı. Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan 2 yaralının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
O.A'nın kullandığı 01 ARF 095 plakalı otomobil, Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki 3 ağaca çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü ile M.G. ekiplerce çıkarıldı.
Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan 2 yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.