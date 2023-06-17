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Elazığ'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Elazığ'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yusuf G. idaresindeki 23 DT 459 plakalı otomobil, Doğukent Mahallesi Prof. Dr. Mustafa Temizer Caddesi'nde yol kenarındaki kum birikintisine çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki İ.G. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel

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