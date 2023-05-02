Elazığ'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Elazığ- Malatya kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 MAF 01 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, araçtaki Mustafa Kurt olay yerinde öldü, 2 kişi de yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel