Elazığ'da devrilen otomobildeki 1'i ağır 5 kişi yaralandı
Elazığ-Bingöl kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, E.S'nin kullandığı otomobil refüje çarptı ve devrildi. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da devrilen otomobildeki 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
E.S'nin kullandığı 34 HOH 775 plakalı otomobil, Elazığ- Bingöl kara yolunun 20. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobil, bariyere çarparak durabildi.
Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.