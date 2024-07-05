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Elazığ'da devrilen otomobildeki 1'i ağır 5 kişi yaralandı

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Elazığ-Bingöl kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, E.S'nin kullandığı otomobil refüje çarptı ve devrildi. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da devrilen otomobildeki 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

E.S'nin kullandığı 34 HOH 775 plakalı otomobil, Elazığ- Bingöl kara yolunun 20. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobil, bariyere çarparak durabildi.

Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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