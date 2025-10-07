Haberler

Elazığ'da Devrilen Otomobil Tıra Çarptı: 3 Yaralı

Elazığ'da devrilen otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu sürücü ve araçtaki iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da devrilen otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

F.T'nin kullandığı 23 AJ 481 plakalı otomobil, Güney Çevre Yolu Galericiler Sitesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrilip park halindeki tıra çarptı.

Kazada, sürücü F.T ile araçtaki A.T. ve G.E. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
