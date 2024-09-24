Elazığ'da Motosiklet Devrildi: 2 Yaralı
Elazığ'da, Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde gece saatlerinde kontrolden çıkan bir motosiklet devrildi. Kazada motosiklet üzerindeki 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
ELAZIĞ'da kontrolden çıkarak devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, motosikletteki 2 kişi yakalandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Tekin Yalçınkaya/ELAZIĞ,