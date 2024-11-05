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Elazığ'da Depremzedelere 302 Konutun Kura Çekimi Yapıldı

Elazığ'da Depremzedelere 302 Konutun Kura Çekimi Yapıldı
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Elazığ'da 24 Ocak 2020 ve 6 Şubat 2023 depremlerinde evleri zarar gören vatandaşlar için inşa edilen 302 konutun hak sahiplerine teslimi amacıyla noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Vali Numan Hatipoğlu, konutların hayırlı olmasını diledi.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen Sivrice ilçesi merkezli depremin ve 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evleri yıkılan ya da ağır hasarlı hale gelen vatandaşlar için inşa edilen 302 konutun kura çekimi yapıldı.

24 Ocak 2020'de Sivrice merkezli gerçekleşen 6,8 büyüklüğündeki deprem ile Kahramanmaraş'ta meydana gelen Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Elazığ'da, evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için TOKİ tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Sivrice'de kentsel dönüşüm çerçevesinde 302 konutun yapımı tamamlandı.

Konutların hak sahiplerine teslimi için İl Özel İdaresi'nde noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Vali Numan Hatipoğlu, programdaki konuşmasında, yeni konutların hak sahiplerine hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Depremlerin ardından yapı stokunun iyileştirilmesine yönelik çalışmaların kesintisiz devam ettiğini belirten Hatipoğlu, "Bundan sonraki süreçte son hak sahibini de evine yerleştirinceye kadar hem AFAD hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hem de altyapısını tamamlama anlamında İl Özel İdaresi tarafından çalışmalar sürdürülecek."

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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