Elazığ'da Depremzedeler İçin Yıkım Çalışması Başladı
Elazığ'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören 5 katlı apartmanın kontrollü olarak yıkımı gerçekleştirildi.
ELAZIĞ'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören 5 katlı apartman, iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan Abdullahpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı bir bina, iş makinasıyla kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkım çalışmaları sırasında güvenlik önlemleri alınırken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel