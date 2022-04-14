Depremzedeler göl manzaralı modern konutlarına yerleşiyor

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde yapılan göl manzaralı 305 konuttan 261'i hak sahiplerine teslim edildi.

Sivrice'de depremde evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin yaralarının sarılması, konut ihtiyacının karşılanması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen çalışmalar sürüyor.

İlçede, 2 ve 3 katlı 305 konut, 86 iş yeri ile 2 caminin yapımı tamamlandı.

İlçe mimarisine uygun inşa edilen, içerisinde iş yeri, cami, fırın, dinlenme alanları, çocuk oyun parklarının bulunduğu konut projesiyle yeni yuvalarına kavuşan depremzedeleri, taşınma telaşı sardı.

Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural, AA muhabirine, depremden sonra Gölbaşı Mahallesi'nin kentsel dönüşüm alanı ilan edildiğini anımsatarak, 15 ayda yapımı tamamlanan konutları hak sahiplerine dağıtmaya başladıklarını söyledi.

Konutların dağıtımı konusunda vatandaşları Kaymakamlığa çağırdıklarını kaydeden Vural, "Haritayı önlerine serdik. İsteyene istediği yerde, komşuları ve aileleriyle birlikte oturma imkanı sunduk. Komşuluk ilişkileri özellikle dikkate alındı." dedi.

Şu anda 305 konuttan 261'inin hak sahiplerine dağıtıldığını bildiren Vural, 44 konutun da kısa sürede teslim edileceğini belirtti.

Vatandaşların evlerinden memnun olduğunu ifade eden Vural, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız güvenli ve sağlam evlerinin anahtarlarını ramazan itibarıyla almaya başladı. Elektrik, su, doğal gaz aboneliklerini alıyorlar. Biz de kendilerini evlerinde ziyaret ediyoruz. Onlara yardımcı oluyoruz. Şu anda evlerde çok tatlı bir temizlik heyecanı var. Vatandaşlarımız Ramazan Bayramı'na çifte bayramla girecek."

Vural, göl manzaralı, dubleks, 2 ve 3 katlı yapılan konutların birbirinden güzel olduğunu ve 10 farklı tipte inşa edildiğini bildirdi.

"Daha önce toprak evde yaşıyorduk"

Yeni konutuna kavuşan depremzedelerden 58 yaşındaki 4 çocuk annesi Güler Öden, evini teslim almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Öden, "Devletimizden Allah razı olsun. Bizlere çok güzel evler yaptı. Anahtarlarımızı teslim aldık. Evlerimizin temizliğini yapıyoruz. Hemen taşınacağız. Daha önce toprak evde yaşıyorduk. Şimdi evimiz çok güzel." dedi.

Önder Atagün ise yeni evine kavuştuğu için mutlu olduğunu belirtti.

Depremden sonra evlerinin kullanılamaz hale geldiğini anlatan Atagün, şunları kaydetti:

"Devletimizin tüm imkanlarını burada gördük. Önceki evimizden daha sağlam evler yapıldı. Evim dubleks. Buranın mahalle kültürü bozulmadı. Herkes daha önce evinin bulunduğu yerde yeni evini aldı. Komşularımız aynı. Bu yüzden başta Kaymakamımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İlçenin turistik yapısına uygun evler inşa edildi."

"Evlerimiz çok sağlam"

Ayser Saygılı da Ramazan Bayramı'na yeni evlerinde gireceklerini, çok memnun olduklarını söyledi.

Yetkililere teşekkür eden Saygılı, "Eski evimizin bulunduğu yerde yeni evimizi aldık. Depremden önce evimiz çürüktü. Şu anda evlerimiz çok sağlam." diye konuştu.

Evine yerleşen 76 yaşındaki Hamdi Kaya ise evini çok beğendiğini dile getirdi.