Elazığ'da depremzede minikler için aileleriyle kaldıkları yurtta ana sınıfı oluşturuldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Elazığ'a gelen afetzede ailelerin çocukları kendileri için oluşturulan ana sınıfında eğitime devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Elazığ'a gelen afetzede ailelerin çocukları kendileri için oluşturulan ana sınıfında eğitime devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerden Elazığ'a gelen depremzedelerden bir bölümü, Valilik koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ahmet Kabaklı Erkek Yurdu'na yerleştirildi.

Ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması, yaralarının sarılması için yürütülen çalışmalar kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce de Çaydaçıra Anaokulu bünyesinde yurdun bir odası ana sınıfına dönüştürüldü.

Görevli öğretmenler, birlikte oyunlar oynayıp etkinlikler yaptıkları çocukların depremin olumsuz etkilerinden uzaklaşmasını sağlıyor.

"Öğrencilerimizi normal hayata adapte etmeye çalışıyoruz"

Çaydaçıra Anaokulu Müdürü Cumali Şahin, AA muhabirine, depremden dolayı Elazığ'a gelen ve yurtta kalan aileler için açtıkları ana sınıfında 3-6 yaş grubu çocukların eğitiminin kesintisiz devam edeceğini söyledi.

Şahin, "Çocuklarımızın bu süreçte günlerini rahat, huzurlu, güvenli bir ortamda geçirmelerini sağlıyoruz. Aynı zamanda pisikososyal destek çalışmaları ile çocukların bu travmayı atlatmaları için sınıf açtık. Sınıfımızda 20 öğrencimiz var ve kayıtlarımız devam ediyor." dedi.

İhtiyaç dahilinde sınıf sayısını artıracaklarını ifade eden Şahin, ailelerin huzur içinde çocuklarını ana sınıfına gönderdiklerini belirtti.

Şahin, çocukların birbirleriyle kaynaşarak süreci atlatmaya çalıştığını, eğitim öğretimlerini güvenli bir şekilde sürdürdüğünü kaydederek, "Öğrencilerimizi bu sayede normal hayata adapte etmeye çalıştık. Burada eğitim ve öğretim çalışmalarının yanı sıra gerekli tüm faaliyetler yapılacak. Planlamalarımızı yapıyoruz." diye konuştu.

"Çocuklarımıza destek olmaya devam edeceğiz"

Ana sınıfı öğretmeni Ayşe Kocamemik, ilk haftayı çocuklar için psikososyal destek amaçlı çalışmalar yaparak geçirdiklerini söyledi.

Amaçlarının çocukları bir an önce sosyal hayata kazandırmak olduğunu dile getiren Kocamemik, bu konuda ilerleme sağlandığını ifade etti.

Kocamemik, velilerden de güzel dönüşler aldıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız için oyun oynayacakları ve arkadaşlarıyla aktif bir şekilde oyuna dahil olacakları etkinlikler tercih ettik. İlk günlerde çocuklarımız çekingendi ama dört günün sonunda çocuklarımız ana sınıfı olarak burayı benimsedi. Aileler çocuklarının buraya istekle geldiğini söylüyor. Amacımız da buydu. Biz de bu süreçte ailelerimize ve çocuklarımıza destek olamaya devam edeceğiz."