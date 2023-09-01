Elazığ'da depremzede çocuklara resim yapma etkinliği düzenlendi

Elazığ Sosyal Hizmet Merkezi tarafından depremzede çocuklara yönelik resim yapma etkinlik düzenlendi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Elazığ'da bulunan Kırklar Geçici Konaklama Merkezinde kalan çocuklar için düzenlenen etkinlikte, psikososyal destek ekipleri tarafından çocukların duygusal iyiliklerine katkı sağlanması hedeflendi.