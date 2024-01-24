Elazığ'da Depremin 4. Yılında Meşaleli Yürüyüş Gerçekleştirildi

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremin 4. yılında meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi.

Öğretmenevi önünde toplanan Elazığ Mimarlar ve Mühendisler Platformu üyeleri, ellerinde meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Platform Sözcüsü Fatih Baltacı, 2020 yılında merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin yıl dönümü nedeniyle bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Afetin ilk gününden bu yana deprem ve hafızalardaki travması ile mücadele ettiklerini dile getiren Baltacı, şunları kaydetti:

"Deprem bizim için bir yok oluş değil, yeni başlangıçların gerekliliğidir. Depremin ilk anından bu yana şehrimizi yeniden ihya etmek üzere sarf edilen emeklerle el ele, kol kola ve yürek yüreğe çalışan mimarlar ve mühendisler olarak umutlu, cesaretli ve hazır olduğumuzu bir kez daha duyurmak isteriz. Çünkü biz, şehrimizin ferasetine ve hamasetine güveniyoruz.

İlk günden beri ihtiyaç duyulan her alanda özveriyle çalışan mimarlarımız ve mühendislerimiz, her şeyin daha güzel olmasına ve sorunların çözülmesine nitelikli katkı üretmiştir. Bu katkı vesilesiyle teselli bulduğumuz kadar sosyal sorumluluk ruhunun ilk günkü gibi canlı olması ve geleceğe güvenle bakmamızı sağlaması nedeniyle de umutluyuz."

Program, İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın depremde hayatını kaybeden için yaptığı dua ile son buldu.