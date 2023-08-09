Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da depremden sonra boşaltılan binanın çatısında yangın çıktı

Güncel Haberler

Elazığ'da depremden sonra boşaltılan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ELAZIĞ'da depremden sonra boşaltılan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kültür Mahallesi Ferah Sokak'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenip, ağır hasar aldığı gerekçesiyle boşaltılan 4 katlı binanın çatısında, sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title