Elazığ'da depremden sonra boşaltılan binanın çatısında yangın çıktı
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Elazığ'da depremden sonra boşaltılan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
ELAZIĞ'da depremden sonra boşaltılan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kültür Mahallesi Ferah Sokak'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenip, ağır hasar aldığı gerekçesiyle boşaltılan 4 katlı binanın çatısında, sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel