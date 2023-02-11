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Elazığ'da depremde hasar gören binaların yıkımına başlandı

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Elazığ'da depremde hasar gören binaların yıkımına başlandı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Elazığ'da ağır hasarlı olduğu tespit edilen 3 bina boşaltılarak yıkımı gerçekleştirildi.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Elazığ'da ağır hasarlı olduğu tespit edilen 3 bina boşaltılarak yıkımı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Elazığ'da 93 bina ağır hasar gördü. Hasar gören binalardan 3'ü için acil yıkım kararı verildi. Yeni Mahalle Gazi Caddesi'nde bulunan 7 katlı Aydın Apartmanı, 8 katlı Anıt Pasajı ve Hürriyet Caddesi'nde bulunan 7 katlı eski Maliye Lojmanı boşaltılarak İl Özel idaresi tarafından yıkımına başlandı.Ağır hasar raporu verilen diğer binaların ise daha sonra yıkımına başlanacak. Ayrıca Rızaiye Mahallesinde bulunan Yeni Cami de ibadete kapatıldı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Elbistan Elazığ Güncel Haberler

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