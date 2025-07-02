Elazığ'da Depremde Hasar Gören Apartman Kontrollü Olarak Yıkıldı
Elazığ'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören 5 katlı apartman, iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım sırasında güvenlik önlemleri alındı.
ELAZIĞ'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören 5 katlı apartman, iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan Abdullahpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı bir bina, iş makinasıyla kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkım çalışmaları sırasında güvenlik önlemleri alınırken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel