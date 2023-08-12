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Elazığ'da depremde hasar alan cami minaresi yıkıldı

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Elazığ merkez Bahçelievler Mahallesi'ndeki Bahçelievler Camii'nin minaresi, depremde hasar gördü ve kontrollü olarak yıkıldı.

Elazığ'da depremde hasar alan cami minaresi, kontrollü olarak yıkıldı.

Elazığ merkez Bahçelievler Mahallesi'ndeki Bahçelievler Camii'nin minaresi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, ağır hasar gören minarenin yıkılmasına karar verdi. Kararın ardından ekipler, minareyi kontrollü olarak yıktı. Minarenin yıkım anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bahçelievler Mahallesi Bahçelievler Elazığ Cami Güncel Haberler

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