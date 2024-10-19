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Elazığ'da Depremde Hasar Alan Binaların Yıkımına Başlandı

Elazığ'da Depremde Hasar Alan Binaların Yıkımına Başlandı
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Elazığ'da 16 Ekim'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından, 20 evin ağır hasar görmesi üzerine yıkım işlemlerine başlandı. Ayrıca 517 ev hafif hasar aldı.

ELAZIĞ'da depremlerde ağır hasar alan binaların kontrollü yıkımına başlandı.

Malatya'nın Kale ilçesinde 16 Ekim'de 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen Elazığ'da, 20 ev ağır hasar aldı. 517 ev de hafif hasarlı olarak kayıtlara geçti. 6 Şubat 2023'teki depremler ile son Malatya depreminde ağır hasar binaların yıkılmasına karar verildi. Binaların kontrollü yıkımları başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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