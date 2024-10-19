Elazığ'da Depremde Hasar Alan Binaların Yıkımına Başlandı
Elazığ'da 16 Ekim'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından, 20 evin ağır hasar görmesi üzerine yıkım işlemlerine başlandı. Ayrıca 517 ev hafif hasar aldı.
Malatya'nın Kale ilçesinde 16 Ekim'de 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen Elazığ'da, 20 ev ağır hasar aldı. 517 ev de hafif hasarlı olarak kayıtlara geçti. 6 Şubat 2023'teki depremler ile son Malatya depreminde ağır hasar binaların yıkılmasına karar verildi. Binaların kontrollü yıkımları başladı.