Elazığ'da deprem hasarı gören cami minaresi yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Elazığ'da, Bahçelievler Camisi'nin minaresi depremde hasar aldığı için kontrollü olarak yıkıldı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin etkilediği illerden Elazığ'da hasar gören cami minaresi, kontrollü olarak yıkıldı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki Bahçelievler Camisi'nin minaresi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremde hasar aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, minarenin yıkılmasına karar verildi. Alınan güvenlik önleminin ardından ekipler, dün akşam saatlerinde minareyi kontrollü olarak yıktı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)