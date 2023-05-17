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Elazığ'da Deprem Hasarı Gören Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Elazığ'da Deprem Hasarı Gören Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Güncel Haberler

Kahramanmaraş merkezli depremde hasar gören 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayın çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

ELAZIĞ'da, Kahramanmaraş merkezli depremde hasar gören 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Abdullahpaşa Mahallesi Saray Bosna Caddesi'nde, saat 13.30 sıralarında 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar görerek boşaltılan 5 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş İtfaiye Saray Güncel Haberler

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