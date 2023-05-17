Elazığ'da deprem hasarı gören binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

ELAZIĞ'da, Kahramanmaraş merkezli depremde hasar gören 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Abdullahpaşa Mahallesi Saray Bosna Caddesi'nde, saat 13.30 sıralarında 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar görerek boşaltılan 5 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.