Elazığ'da Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim gören 70 öğrenciye sertifikaları verildi

Elazığ'da Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitimini tamamlayan 70 öğrenci için sertifika töreni düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve TÜBİTAK iş birliğiyle yürütülen Deneyap Teknoloji Atölyesi Projesi kapsamında Elazığ'da eğitimlerini tamamlayan 70 öğrenci için Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi'nde tören yapıldı.

Törende, 36 ay süren eğitim programını başarıyla tamamlayan öğrencilerin robotik kodlama, yapay zeka, enerji teknolojileri, havacılık ve nanoteknoloji gibi 11 farklı alanda kazandıkları bilgi ve becerilerden oluşan tanıtım videosu izlendi.

Programda konuşan Vali Numan Hatipoğlu, gençlerin azim ve başarısından duyduğu gururu dile getirdi.

Gençlerin bir başarıyı ortaklaşa gerçekleştirmelerinin umut verici olduğunu dile getiren Hatipoğlu, bu umudun yarınlara olan inancı da büyüttüğünü belirtti.

Hatipoğlu, "Burada gerçekleştirdiğimiz çalışmaların, dünyanın mazlum milletlerinin ve insanlığın yararına olacağına inanıyorum. Sizlere inanıyor ve güveniyorum." dedi.

Milli Muharip Uçak KAAN'ın ilk uçuşunu gözyaşlarıyla izlediğini anlatan Hatipoğlu, bu sırada duygusal anlar yaşadı.

Törende daha sonra protokol üyeleri tarafından eğitimlerini tamamlayan öğrencilere sertifika verildi.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
