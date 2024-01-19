Elazığ'da DEAŞ Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı
Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, diğer beşi sınır dışı edilmek üzere yetkililere teslim edildi.
Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bazı adreslere düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile irtibat ve iltisakları olduğu iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe şüphelilerden 1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 5'i ise sınır dışı edilmek üzere yetkili mercilere teslim edildi.