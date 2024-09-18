Elazığ'da Damperi Açık Kamyon, PTS Direğini Devirerek Trafiği Kapatı

ELAZIĞ'da damperi açık kalan kamyon, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğini devirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yıldızbağları Mahallesi'nde meydana geldi. Damperi açık halde ilerleyen sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen kamyon, yol üzerindeki PTS direğini devirdi. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çift taraflı trafiğe kapanan yol, direğin yoldan kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme bşalatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,